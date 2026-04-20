Nella notte tra domenica e lunedì, nel parco del Popolo nel centro di Reggio Emilia, si è scatenata una rissa violenta tra un gruppo di ragazzi. Durante l’alterco, sono stati usati coltelli e spranghe, provocando sette feriti. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Il sindaco ha espresso la propria preoccupazione per quanto accaduto, evidenziando la presenza di un episodio di violenza nel cuore della città.

Una violenta rissa è scoppiata poco dopo le 2 dell’altra notte nel parco del Popolo, in pieno centro, a Reggio Emilia. Ad affrontarsi due gruppi di ragazzi, italiani e stranieri, che impugnavano coltelli e spranghe. Stando a quanto ricostruito, le persone coinvolte sarebbero in tutto una ventina, compresi alcuni minorenni. Sono rimasti feriti sette ragazzi, tutti tra 19 e 23 anni. Il più grave è un 21enne, accoltellato. Ora è ricoverato all’Arcispedale Santa Maria Nuova in prognosi riservata: stando ai primi accertamenti, non risulterebbe in pericolo di vita, dopo essere stato sottoposto a un intervento. Sul posto sono arrivate cinque ambulanze, oltre alle pattuglie di carabinieri e alle volanti della polizia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coltelli e spranghe, maxi rissa al parco. Sette ragazzi feriti, la rabbia del sindaco

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