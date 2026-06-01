Libri in uscita a giugno 2026 | novità da non perdere

A giugno 2026 arriveranno quattro nuovi libri: “Be Invincible” di Lily Red, “La mia verità” di Catherine Louise Birmingham, “La verità sugli Epstein files” scritto da tre autori e “Un breve soggiorno all’inferno”. Questi titoli sono stati annunciati come prossimi all’uscita e sono stati anticipati come novità da non perdere per i lettori. La data di pubblicazione ufficiale non è ancora stata comunicata.

Grande attesa per “Be Invincible” di Lily Red, “La mia verità” di Catherine Louise Birmingham, “La verità sugli Epstein files” scritto a sei mani e “Un breve soggiorno all’inferno”. Ci sono mesi in cui le librerie sembrano cospirare per svuotarti il portafoglio e giugno 2026 è decisamente uno di questi. Quattro titoli attesissimi arrivano sugli scaffali, spaziando dal romance più appassionato al memoir che riapre ferite sociali ancora fresche, dal saggio che scoperchia uno dei più grandi scandali del nostro tempo fino a un romanzo filosofico che trasforma l’inferno in una biblioteca infinita. C’è di tutto, insomma e c’è qualcosa per tutti. 2 giugno — Be Invincible. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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