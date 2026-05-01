Libri in uscita a aprile 2026 | novità da non perdere

A maggio 2026 sono previste due uscite letterarie molto attese. Il 5 maggio sarà pubblicato il nuovo romanzo di Carmen Mola intitolato “Le madri”. Alla fine dello stesso mese, uscirà “Gli anni in bianco e nero”, scritto da Francesca Giannone. Si tratta di due libri che hanno suscitato grande interesse tra i lettori e gli addetti ai lavori.

Una bella novità il 5 maggio per Carmen Mola con “Le madri”. Molto atteso anche il nuovo romanzo di Francesca Giannone, in uscita a fine mese intitolato “Gli anni in bianco e nero”. Maggio è uno di quei mesi in cui le librerie sembrano respirare più forte. Le novità si accumulano sugli scaffali con una certa urgenza, come se gli editori avessero aspettato tutto l’inverno per tirar fuori il meglio. E quest’anno non fa eccezione: tra grandi ritorni e nuove voci, ci sono almeno quattro titoli che meritano di finire subito nella lista dei desideri, meglio se in cima. 5 maggio – Le madri di Carmen Mola (Salani) Chi ha seguito l’ispettrice Elena Blanco nei capitoli precedenti sa già che cosa aspettarsi: una protagonista dura, spigolosa, capace di portare avanti le indagini con una tenacia che rasenta l’ossessione.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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LIBRI in uscita a MARZO 2026

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