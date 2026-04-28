A maggio 2026 Netflix propone diverse novità tra serie e film. Il 1° maggio debutta “Swapped – Al tuo posto”, prodotto da Skydance Animation e diretto da Nathan Greno, noto per aver co-diretto il film Disney “Rapunzel”. La piattaforma inoltre annuncia altri titoli in uscita nel corso del mese, con contenuti di generi differenti per soddisfare vari gusti di pubblico.

Maggio su Netflix si apre con un colpo di scena animato: il 1° maggio arriva Swapped – Al tuo posto, prodotto da Skydance Animation e diretto da Nathan Greno, già co-regista del classico Disney Rapunzel. La storia segue due nemici naturali della Valle un piccolo mammifero del bosco e un maestoso uccello che, ritrovandosi per caso a scambiare i loro corpi, sono costretti a fare squadra per sopravvivere. Il cast vocale è di tutto rispetto: Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan e Cedric the Entertainer. L’ 8 maggio tocca invece a Creature Luminose, tratto dal bestseller di Shelby Van Pelt e diretto da Olivia Newman, già regista di Dove cantano i gamberi.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Netflix maggio 2026: tutte le novità in uscita, dalle serie ai film da non perdere

Netflix in January 2026 - New Movies and Series

Notizie correlate

Netflix maggio 2025: tutte le novità in uscita, dalle serie ai film da non perdereMaggio su Netflix si apre con un colpo di scena animato: il 1° maggio arriva Swapped – Al tuo posto, prodotto da Skydance Animation e diretto da...

Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di Maggio 2026: le serie e i film da non perdereIl mese di Maggio 2026 su Netflix è ricco di serie tv e film per tutta la famiglia.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Tutte le nuove uscite Netflix di maggio 2026; Netflix, le serie di maggio 2026: dall'atteso spin-off de La Casa di Carta, alle nuove indagini della star di Mercoledì; Netflix maggio 2026: tutte le novità di film, serie TV e documentari; Netflix, tutte le serie in uscita a maggio 2026: ritorni attesi e grandi novità.

Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di Maggio 2026: le serie e i film da non perdereNetflix, tutte le uscite e novità del mese di Maggio 2026: le serie e i film da non perdere. Attesa per 'Berlino e la dama con l'ermellino'. superguidatv.it

Cosa guardare su Netflix a maggio? Tutte le novità tra film, serie TV e originalsQuali sono le novità da vedere a maggio 2026 su Netflix tra film, serie TV e originals? I consigli su cosa guardare sul servizio di streaming. tuttotech.net

La primavera entra nel vivo e Netflix si prepara a riservare alcune sorprese per i propri abbonati: ecco cosa arriverà a Maggio 2026. Nel mese spartiacque verso l’inizio della stagione estiva, Netflix mette in campo il ritorno di alcuni franchise, assieme a qualch facebook