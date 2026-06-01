Liberty Lines trattativa sull’integrativo ancora senza accordo | sindacati chiedono riapertura del confronto

Da messinatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 24 del 31 maggio 2026 è scaduto il termine per l’accordo integrativo di Liberty Lines, senza che si sia arrivati a un’intesa tra azienda e sindacati. La trattativa è ancora aperta e i sindacati chiedono di riaprire il confronto. Non sono stati annunciati ulteriori sviluppi o decisioni.

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È scaduto alle ore 24 del 31 maggio 2026 il termine dell’accordo integrativo per le lavoratrici e i lavoratori di Liberty Lines, senza che sia stato raggiunto un’intesa tra azienda e organizzazioni sindacali.In una comunicazione rivolta al personale, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti informano. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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