Liberty Lines trattativa sull’integrativo ancora senza accordo | sindacati chiedono riapertura del confronto

Notizia in breve

Alle 24 del 31 maggio 2026 è scaduto il termine per l’accordo integrativo di Liberty Lines, senza che si sia arrivati a un’intesa tra azienda e sindacati. La trattativa è ancora aperta e i sindacati chiedono di riaprire il confronto. Non sono stati annunciati ulteriori sviluppi o decisioni.