Liberty Lines trattativa sull’integrativo ancora senza accordo | sindacati chiedono riapertura del confronto
Alle 24 del 31 maggio 2026 è scaduto il termine per l’accordo integrativo di Liberty Lines, senza che si sia arrivati a un’intesa tra azienda e sindacati. La trattativa è ancora aperta e i sindacati chiedono di riaprire il confronto. Non sono stati annunciati ulteriori sviluppi o decisioni.
È scaduto alle ore 24 del 31 maggio 2026 il termine dell’accordo integrativo per le lavoratrici e i lavoratori di Liberty Lines, senza che sia stato raggiunto un’intesa tra azienda e organizzazioni sindacali.In una comunicazione rivolta al personale, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti informano. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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