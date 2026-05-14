Atm replica ancora ai sindacati | Porta aperta per confronto ma senza stato di agitazione e sciopero

Da messinatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tensioni tra Atm e i sindacati continuano a crescere, mentre si avvicina la data dello sciopero previsto per l’8 giugno. L’azienda ha dichiarato di essere disponibile al confronto, ma ha anche chiesto di evitare lo stato di agitazione e le agitazioni dei lavoratori. La questione rimane al centro delle discussioni e le parti sono ancora in attesa di un accordo che possa scongiurare l’astensione dal lavoro.

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Clima sempre più teso tra Atm e sindacati in vista del nuovo sciopero annunciato per il prossimo 8 giugno. Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Orsa Trasporti sono pronte alla protesta per “il diritto di lavorare in un ambiente sereno, nel pieno rispetto della loro dignità di persone, prima. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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