Atm replica ancora ai sindacati | Porta aperta per confronto ma senza stato di agitazione e sciopero
Le tensioni tra Atm e i sindacati continuano a crescere, mentre si avvicina la data dello sciopero previsto per l’8 giugno. L’azienda ha dichiarato di essere disponibile al confronto, ma ha anche chiesto di evitare lo stato di agitazione e le agitazioni dei lavoratori. La questione rimane al centro delle discussioni e le parti sono ancora in attesa di un accordo che possa scongiurare l’astensione dal lavoro.
Clima sempre più teso tra Atm e sindacati in vista del nuovo sciopero annunciato per il prossimo 8 giugno. Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Orsa Trasporti sono pronte alla protesta per “il diritto di lavorare in un ambiente sereno, nel pieno rispetto della loro dignità di persone, prima. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Sullo stesso argomento
Sciopero Atm, i sindacati replicano all'azienda: "Pronti al confronto ma basta condizioni unilaterali"“Le organizzazioni sindacali intendono archiviare ogni sterile polemica ma non possono omettere di rilevare come dalla nota di Atm emergano...
Leggi anche: Rifiuti, scontro tra sindacati e Sieco: proclamato lo stato di agitazione. Stagionali 'alla porta' presidiano il Comune
Argomenti più discussi: Sciopero Atm, i sindacati replicano all'azienda: Pronti al confronto ma basta condizioni unilaterali; Dopo lo sciopero Atm, attacco dei sindacati: Atti ritorsivi. La replica: Falso; Atm, nuove scintille con i sindacati: Massima apertura ma prima stop agli scioperi; Atm, i sindacati ribattono: 60 su 70 autisti hanno scioperato.
Filt Cgil, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Orsa Trasporti confermano la protesta. Rivendichiamo il diritto di lavorare in un ambiente sereno. Replica di Cami: Revocate lo sciopero. facebook
Atm, i sindacati: Nuovo sciopero l’8 giugno, basta con la gestione autoritariaFilt Cgil, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Orsa Trasporti confermano la protesta. Rivendichiamo il diritto di lavorare in un ambiente sereno. Replica di Cami: Revocate lo sciopero da Tempostretto.it ... msn.com