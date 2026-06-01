Liberato lo speleologo intrappolato in una grotta a Garessio

Da open.online 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo speleologo di 20 anni rimasto intrappolato a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti a Garessio è stato estratto vivo dopo 12 ore di intervento. La squadra di soccorso è riuscita a liberarlo e il giovane è stato portato in superficie in buone condizioni. La grotta si trova sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo.

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Lo speleologo 20enne rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo è stato estratto vivo dopo 12 ore. Si è concluso alle 5,40 di questa mattina l’intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del Soccorso Alpino e Speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria. Che hanno lavorato incessantemente dalle 17 di ieri per salvare uno speleologo rimasto bloccato a 120 metri di profondità. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto vivo ed è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale. Lo speleologo. Il ragazzo aveva un arto inferiore bloccato da un masso. 🔗 Leggi su Open.online

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