Speleologo intrappolato a 120 metri di profondità corsa contro il tempo per liberarlo | chi è il giovane bloccato nella grotta

Da notizieaudaci.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 20 anni è rimasto intrappolato a circa 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, situata nel Cuneese. È stato schiacciato da un masso e ora si cerca di liberarlo. I soccorritori stanno lavorando per estrarlo in fretta, mentre le operazioni di salvataggio sono in corso nella zona difficile da raggiungere.

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Il ragazzo, un ventenne ligure, è rimasto schiacciato da un masso nella Grotta dei Cinghiali Volanti nel Cuneese. Sono ore di grande tensione nel Cuneese, dove un giovane speleologo è rimasto intrappolato a circa 120 metri di profondità all’interno della Grotta dei Cinghiali Volanti, nel territorio comunale di Garessio. Da ore decine di tecnici specializzati stanno lavorando senza sosta per raggiungerlo, liberarlo e riportarlo in superficie in sicurezza. Il giovane, un ventenne ligure originario di Genova, è cosciente e in costante contatto con i soccorritori. Le sue condizioni vengono monitorate da personale sanitario specializzato che lo ha già raggiunto all’interno della cavità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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