libano resta altissima la tensione al confine con israele nonostante il cessate il fuoco

La tensione al confine tra Libano e Israele è rimasta elevata anche lunedì, con scontri tra le forze israeliane e Hezbollah che sono proseguiti nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. Non sono stati segnalati nuovi incidenti o vittime nelle ultime ore. Le operazioni militari sono continuate lungo la linea di confine, mantenendo alta la tensione nella regione.

Lunedì la tensione è rimasta alta lungo il confine israelo-libanese, mentre gli attacchi tra Israele e Hezbollah sono continuati nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. Domenica l’esercito israeliano ha annunciato di aver preso il castello di Beaufort vicino alla città di Nabatiyeh, dopo giorni di intensi combattimenti e attacchi aerei nei villaggi vicini dove le truppe israeliane combattevano i militanti di Hezbollah. La presa ha segnato un importante passo avanti israeliano nella guerra tra Israele e Hezbollah, iniziata il 2 marzo, quando Hezbollah ha lanciato razzi nel nord di Israele due giorni dopo che Stati Uniti e Israele avevano attaccato il suo principale sostenitore, l’Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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