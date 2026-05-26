Tensione altissima tra Iran e USA | Trump parla di pace ma partono nuovi attacchi mentre il cessate il fuoco resta lontano
Il conflitto tra Iran e Stati Uniti resta teso, con nuovi attacchi che hanno colpito obiettivi militari e civili. Nonostante le dichiarazioni di un possibile ritorno alla pace, il cessate il fuoco appare ancora lontano. Le forze coinvolte hanno confermato azioni militari in diverse zone, mentre le tensioni tra i due paesi si intensificano. Nessuna trattativa ufficiale è stata annunciata, e la situazione rimane instabile.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il conflitto tra Iran e Stati Uniti continua a vivere ore estremamente delicate. Da una parte si parla di possibili negoziati e di un cessate il fuoco che Donald Trump aveva dato quasi per raggiunto, dall’altra il quadro sul campo racconta una realtà ben diversa, fatta di nuovi raid militari, minacce reciproche e tensioni sempre più forti nel Golfo Persico. Nelle ultime ore le forze statunitensi hanno colpito obiettivi militari iraniani nel sud del Paese e alcune imbarcazioni dei pasdaran accusate di voler posizionare mine nello Stretto di Hormuz, uno dei punti strategici più sensibili per il traffico petrolifero mondiale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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