Il governo israeliano ha dato ordine all’esercito di attaccare obiettivi di Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. L’operazione mira a colpire le cosiddette roccaforti del gruppo armato nel quartiere. Non sono stati diffusi dettagli sui bersagli specifici o sui danni causati finora. La decisione è stata comunicata ufficialmente e confermata da fonti militari. La situazione di tensione nella regione resta elevata.

Il governo israeliano ha ordinato all’esercito di colpire obiettivi di Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut, la capitale del Libano. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato: “Non accetteremo in alcun caso che Hezbollah attacchi le nostre città e i nostri cittadini, mentre i suoi quartier generali terroristici a Beirut, nel quartiere di Dahiyeh, restino intatti”. In precedenza, Netanyahu aveva affermato in una dichiarazione congiunta con il ministro della Difesa israeliano Katz di aver ordinato alle forze armate del Paese di attaccare obiettivi nel quartiere meridionale di Beirut Dahiyeh. Dopo l’avvertimento, si è assistito a una fuga in massa dalla zona sud della capitale libanese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Libano, Netanyahu ordina di colpire Beirut: "Stiamo eliminando le roccaforti di Hezbollah"

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