Le forze israeliane hanno esteso le operazioni in Libano, avanzando oltre il fiume Litani e conquistando la dorsale di Beaufort. Il governo israeliano ha ordinato nuove azioni contro Hezbollah. La Francia ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Nessuna altra informazione ufficiale è ancora disponibile sui dettagli di queste operazioni o sulle reazioni internazionali.

Le truppe d'Israele avanzano oltre il Litani e conquistano la dorsale strategica di Beaufort. La Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza Onu Il primo ministro di Israele,Benjamin Netanyahu, alza il livello dello scontro conHezbollahe ordina l’espansione delle operazioni militari israeliane nel sud delLibano. Il premier ha annunciato che leForze di difesa israeliane(Idf) hanno superato ilfiume Litanie conquistato la dorsale diBeaufort, posizione strategica nel governatorato di Nabatiyeh. “In Libano ho ordinato diampliare le manovre“, ha dichiarato Netanyahu in un video diffuso dal suo ufficio, “Le nostre forze hanno attraversato il fiume Litani, preso posizioni dominanti e conquistato la dorsale di Beaufort. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Israele amplia l’offensiva in Libano: Netanyahu ordina nuove operazioni contro Hezbollah

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