Dopo ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, l’ufficio del primo ministro israeliano ha comunicato che Netanyahu ha dato ordine alle Forze di Difesa Israeliane di colpire con forza gli obiettivi di Hezbollah in Libano. La decisione arriva in risposta alle azioni del gruppo nel territorio libanese, senza ulteriori dettagli sulle operazioni in corso. La situazione rimane tesa tra le parti coinvolte nella regione.

A seguito delle numerose violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, l'ufficio del primo ministro israeliano ha annunciato che "il primo ministro Benyamin Netanyahu ha ordinato alle Forze di Difesa Israeliane (Idf) di attaccare con vigore gli obiettivi di Hezbollah in Libano ". Lo scrive Ynet.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Netanyahu, 'ho ordinato all'Idf di attaccare con vigore Hezbollah in Libano'

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