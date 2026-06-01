Libano Netanyahu allarga il fronte e dopo aver ricevuto il via libera di Trump torna a martellare la periferia sud di Beirut

Da lanotiziagiornale.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le truppe israeliane hanno intensificato le operazioni nella periferia sud di Beirut, dopo aver ottenuto il via libera dall’amministrazione statunitense. Nonostante le trattative a Washington per prolungare il cessate il fuoco tra il governo libanese e Israele, i combattimenti tra l’IDF e Hezbollah continuano sul terreno. La situazione rimane tesa, con scontri in corso nella regione.

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In Libano l’aria si fa sempre più pesante. Malgrado le trattative a Washington per estendere il cessate il fuoco tra il governo libanese e quello israeliano proseguano, sul terreno continuano gli scontri tra l’Idf e Hezbollah. Anzi, nelle ultime ore si sta assistendo a una vera e propria escalation. Secondo il quotidiano Jerusalem Post, da Tel Aviv sarebbe arrivata la richiesta di poter condurre attacchi fino a Beirut, capitale del Libano, superando il veto posto dal presidente americano Donald Trump. Una richiesta che, sempre secondo diverse fonti mediatiche, sarebbe stata accolta da Washington. A confermarlo, seppur indirettamente, è stato... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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