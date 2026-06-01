Le truppe israeliane hanno intensificato le operazioni nella periferia sud di Beirut, dopo aver ottenuto il via libera dall’amministrazione statunitense. Nonostante le trattative a Washington per prolungare il cessate il fuoco tra il governo libanese e Israele, i combattimenti tra l’IDF e Hezbollah continuano sul terreno. La situazione rimane tesa, con scontri in corso nella regione.

In Libano l’aria si fa sempre più pesante. Malgrado le trattative a Washington per estendere il cessate il fuoco tra il governo libanese e quello israeliano proseguano, sul terreno continuano gli scontri tra l’Idf e Hezbollah. Anzi, nelle ultime ore si sta assistendo a una vera e propria escalation. Secondo il quotidiano Jerusalem Post, da Tel Aviv sarebbe arrivata la richiesta di poter condurre attacchi fino a Beirut, capitale del Libano, superando il veto posto dal presidente americano Donald Trump. Una richiesta che, sempre secondo diverse fonti mediatiche, sarebbe stata accolta da Washington. A confermarlo, seppur indirettamente, è stato... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Netanyahu.

© Lanotiziagiornale.it - Libano, Netanyahu allarga il fronte e dopo aver ricevuto il via libera di Trump torna a martellare la periferia sud di Beirut

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il premier spagnolo Sanchez contro l'intervento militare in Iran: «Ingiustificato e pericoloso»

Notizie e thread social correlati

Guerra in Iran, la crisi si allarga. Idf: “Evacuare sud di Beirut”. Netanyahu: “Aprire negoziati con il Libano”La crisi tra Iran e altri attori nella regione si intensifica, con nuovi sviluppi sul fronte militare e diplomatico.

Libano, Netanyahu ordina di attaccare la periferia di Beirut: Hezbollah nel mirinoIl primo ministro israeliano ha dato ordine di attaccare la periferia di Beirut, con l’obiettivo di colpire le postazioni di Hezbollah.

Temi più discussi: Israele avanza in Libano, 30 morti in un giorno sotto le bombe; Iran, Trump lavora alla sua Camp David. Bibi si allarga in Libano oltre la linea gialla; Guerra in Medio Oriente, quella lunga mezza tregua che balla tra lo stop al conflitto e l’inasprimento dello scontro; Salta la tregua in Libano, Israele allarga l'offensiva oltre la linea gialla.

Oltre il Litani, Israele allarga la guerra: nel Libano i soldati di Netanyahu portano massacri e distruzione reddit

Libano, Israele allarga l'offensiva nonostante la tregua: Netanyahu sfida la diplomazia e trascina il Paese in una nuova escalation x.com

Libano, Israele avanza. Aoun: Feroce aggressione. Oggi riunione Consiglio Sicurezza OnuLeggi su Sky TG24 l'articolo Libano, Israele avanza. Aoun: Feroce aggressione. Oggi riunione Consiglio Sicurezza Onu ... tg24.sky.it

Medio Oriente: Israele stringe la morsa e taglia il Libano in dueIsraele stringe la morsa sul Libano e affonda la sua offensiva avanzando in profondità, ben oltre il fiume Litani, dichiarando 'campo di battaglia' un'area fino a 50 chilometri dal confine con lo Stat ... ansa.it