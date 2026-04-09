La crisi tra Iran e altri attori nella regione si intensifica, con nuovi sviluppi sul fronte militare e diplomatico. Le autorità israeliane consigliano di evacuare le zone a sud di Beirut, mentre il premier invita a iniziare negoziati con il Libano. Nonostante il cessate il fuoco ufficiale, le tensioni sul terreno continuano a crescere, con scontri e movimenti di truppe che testimoniano una situazione ancora fragile e in evoluzione.

Il cessate il fuoco regge formalmente, ma sul terreno mostra tutte le sue crepe. Lo Stretto di Hormuz è di nuovo paralizzato, i bombardamenti in Libano riaccendono il fronte e Washington sceglie di non arretrare, anzi rilancia: presenza militare fino a un accordo definitivo e minacce di escalation in caso di violazioni. Nel frattempo, la crisi si allarga e cambia natura: da scontro tra Stati Uniti e Iran a conflitto regionale che coinvolge Israele, Libano e l’intero equilibrio del Medio Oriente. L’esercito israeliano ha avvertito i residenti del sud di Beirut di evacuare immediatamente in vista di nuovi attacchi, mentre Netanyahu ha ordinato di aprire al più presto negoziati diretti con il Libano”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, la crisi si allarga. Idf: “Evacuare sud di Beirut”. Netanyahu: “Aprire negoziati con il Libano”

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La guerra in #Libano non è finita. I bombardamenti continuano. Intere famiglie costrette a fuggire. Ci sono oltre un milione di sfollati. Non restare a guardare sostieniunhcr.it/Aiuta-Famiglie… x.com

Si accende la “guerra” sulla ZTL in zona Isola, a Milano, pronta a partire lunedì 20 aprile con un pre-esercizio di 2 mesi durante i quali le telecamere saranno messe alla prova senza applicare sanzioni. I commercianti sono sul piede di guerra, pronti a dare bat - facebook.com facebook