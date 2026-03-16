Iran la guerra in diretta | attacchi di Israele su vasta scala su Teheran Trump | Futuro della NATO negativo se non aiuta su Hormuz
Oggi, lunedì 16 marzo, si segnalano nuovi raid israeliani contro Teheran, definiti su
Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA, di oggi, lunedì 16 marzo: nuova ondata di raid israeliani su "vasta scala" contro Teheran. Trump a NATO su Stretto Hormuz: "Futuro negativo se non aiuta, chiesto a 7 Paesi di intervenire". E il petrolio vola a 104 dollari al barile. Voli sospesi a Dubai. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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