Iran la guerra in diretta | attacchi di Israele su vasta scala su Teheran Trump | Futuro della NATO negativa se non aiuta su Hormuz

Oggi, lunedì 16 marzo, si registrano nuovi raid israeliani su vasta scala contro la capitale iraniana, Teheran. Le operazioni sono state confermate da fonti ufficiali e coinvolgono obiettivi strategici in tutta la città. Nel frattempo, un esponente statunitense ha dichiarato che il futuro della NATO potrebbe essere negativo se non si interviene sulla questione di Hormuz. La situazione rimane estremamente tesa nel paese.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA, di oggi, lunedì 16 marzo: nuova ondata di raid israeliani su "vasta scala" contro Teheran. Trump a NATO su Stretto Hormuz: "Futuro negativo se non aiuta, chiesto a 7 Paesi di intervenire". E il petrolio vola a 104 dollari al barile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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