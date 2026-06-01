Libano Israele mai così avanti Preso il castello di Beaufort Parigi | riunione urgente all' Onu

Il governo israeliano ha deciso di estendere le operazioni militari in Libano, secondo quanto dichiarato dal premier. Israele ha preso il controllo del castello di Beaufort, un sito strategico nel sud del paese. Parigi ha convocato una riunione urgente all’Onu per discutere la situazione. Il primo ministro israeliano ha annunciato di aver dato istruzioni all’esercito di proseguire le manovre nella regione. La situazione militare tra i due paesi si è intensificata nelle ultime ore.

"Ho dato istruzioni all'Idf di estendere la manovra in Libano", ha tuonato ieri Benjamin Netanyahu. L'esercito israeliano è penetrato più a fondo e ha conquistato un castello crociato storico, in risposta agli attacchi dei droni di Hezbollah che hanno ucciso soldati e costretto la popolazione israeliana a rifugiarsi nei bunker. Le bandiere della Brigata Golani e dello Stato ebraico sventolavano ieri sulla cima della fortezza di Beaufort. Situata a circa 14 chilometri da Israele, al di là del fiume Litani, segna all'incirca il confine meridionale del Libano. Il castello, o Qalaat Al-Chakif in arabo, venne costruito come avamposto militare crociato e conquistato da diversi eserciti nel corso dei secoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Libano, Israele bombarda Beirut. Panico e decine di morti in strada

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Israele conquista il castello di Beaufort in Libano, perché la fortezza è così importante e strategicaLe forze israeliane hanno preso il controllo del castello di Beaufort in Libano, un sito di grande valore strategico.

Temi più discussi: Israele avanza il Libano e occupa di nuovo la fortezza di Beaufort: perché la fortezza è così importante e contesa; L’esercito israeliano non avanzava così tanto in Libano da 26 anni; L'Idf intensifica le operazioni via terra in Libano: così Israele vuole dare il colpo di grazia a Hezbollah; Israele avanza in Libano, Parigi convoca l'Onu. Trump: Iran non svilupperà arma nucleare.

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Dopo 26 anni Israele occupa di nuovo il castello di Beaufort, in Libano: perché la fortezza è così importante e contesa da secoliIsraele riprende il controllo del castello di Beaufort nel Libano meridionale, 26 anni dopo il ritiro del 2000. La bandiera della brigata Golani issata sulla cima. ilfattoquotidiano.it