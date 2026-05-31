Israele ha riconquistato il castello di Beaufort in Libano, dopo 26 anni. Le truppe israeliane sono entrate nella fortezza e hanno issato la bandiera della Brigata Golani sulla vetta. La riconquista avviene a distanza di 44 anni dall'ultimo controllo e 26 dall'ultima volta. La Francia ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La bandiera della Brigata Golani sulla vetta della fortezza di Beaufort riporta l'immaginario collettivo israeliano indietro di 44 e 26 anni. Nel 1982, l'Idf conquistò dalle mani dell'Olp la postazione strategica, diventando il simbolo della prima guerra del Libano. Ne seguirono i quindici anni della 'fascia di sicurezza' nel sud del Libano, in cui circa 600 soldati israeliani persero la vita, facendo scaturire un grande movimento di protesta popolare che spinse l'allora premier Ehud Barak a decidere, nel 2000, per il ritiro. Allora il Beaufort fu l'ultimo avamposto lasciato dall'Idf. Sui social, in molti ricordano oggi una delle scene più iconiche del cinema israeliano, quella del soldato Liraz che guarda per l'ultima volta l'avamposto esplodere, scoppiando in lacrime. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Israele avanza in Libano, dopo 26 anni riconquistato il castello di Beaufort. Francia chiede la riunione urgente Consiglio Onu

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