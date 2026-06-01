Libano Israele annuncia l' attacco a Beirut | escalation incontrollata

Israele ha lanciato un attacco nel quartiere di Dahiyeh a Beirut, colpendo quello che ha definito un obiettivo terroristico di Hezbollah. Il primo ministro e il ministro della Difesa hanno dato ordine alle forze militari di intervenire. Non ci sono ancora dettagli sulle vittime o sui danni causati dall’operazione. La situazione rimane tesa, con un’escalation che rischia di coinvolgere ulteriori aree.

Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, e il ministro della Difesa Israel Katz hanno ordinato alle Forze di Difesa Israeliane ( Idf ) di colpire quelli che hanno definito obiettivi terroristici di Hezbollah nel quartiere di Dahiyeh a Beirut. Secondo una dichiarazione congiunta dei loro uffici, l'ordine è stato impartito in risposta a quelle che hanno definito ripetute violazioni dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah e attacchi contro città e civili israeliani. Si tratta dunque di una ulteriore escalation dopo che nelle scorse ore le truppe israeliane si erano spinte così a fondo sul territorio libanese tanto da occupare l'iconica fortezza di Beaufort, contesa da 900 anni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Libano, Israele bombarda Beirut. Panico e decine di morti in strada

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