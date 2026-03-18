La guerra in Libano si aggrava | Israele intensifica i raid su Beirut e Hezbollah promette vendetta

La guerra in Libano si fa più intensa con Israele che aumenta i raid su Beirut, mentre Hezbollah promette vendetta. Nel frattempo, l’attenzione internazionale resta concentrata sulla crisi in Iran, lasciando il conflitto libanese in secondo piano. La situazione si evolve rapidamente, senza che siano ancora definiti gli sviluppi futuri.

Nel silenzio generale dell’occidente, letteralmente concentrato sulla guerra in Iran, si aggrava di ora in ora il conflitto parallelo in Libano. Nella notte, Beirut è stata scossa da una nuova ondata di raid israeliani in cui hanno perso la vita almeno 12 persoen e oltre 40 risultano ferite. Come testimoniano i media mediorientali, i raid hanno colpito obiettivi militari ma anche zone densamente abitate a Basta, Zuqaq al-Blat, Bachoura. In un video si vede un edificio residenziale di 15 piani centrato in pieno. A Sidone, nel sud del Paese, è stata colpita in pieno un’automobile in cui hanno perso la vita due persone. Insomma la situazione peggiora, lasciando presagire l’ennesima escalation del conflitto in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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