Libano raid di Israele su Beirut | colonne di fumo tra gli edifici della capitale
Durante la notte di sabato 14 marzo, Israele ha condotto un raid su Beirut, provocando colonne di fumo tra gli edifici della capitale libanese. Le immagini diffuse mostrano chiaramente i danni causati dall’attacco, che interessa diverse zone della città senza che ci siano ancora dettagli sui feriti o sulle conseguenze precise. La situazione nella capitale libanese rimane tesa dopo l’intervento militare.
Non si fermano gli attacchi di Israele contro il Libano. Le immagini mostrano la situazione nella capitale, Beirut, presa di mira durante la notte di sabato 14 marzo. Le offensive dello Stato ebraico hanno aggravato la crisi umanitaria nel Paese causando circa 800 vittime, più di 2.000 feriti e oltre 850.000 sfollati dal 2 marzo ad oggi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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