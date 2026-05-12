Libano il leader di Hezbollah | Stop ai colloqui diretti con Israele

Il leader di Hezbollah ha annunciato che il Libano dovrebbe sospendere i colloqui diretti con Israele, previsti tra pochi giorni a Washington. Ha invitato il governo libanese a ritirarsi dall’accordo senza fornire ulteriori motivazioni. La decisione arriva in un momento di tensione tra le parti e potrebbe influenzare il percorso dei negoziati in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dal governo libanese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il leader di Hezbollah Naim Kassem chiede al governo del Libano di ritirarsi dai colloqui diretti con Israele previsti nei prossimi giorni a Washington. In una lettera indirizzata ai dirigenti del gruppo sciita, Kassem ha definito gli incontri diretti “un vantaggio per Israele e concessioni gratuite da parte dello Stato libanese”, chiedendo invece di puntare su negoziati indiretti. Allo stesso tempo Kassem si è detto disposto a collaborare con il governo libanese per raggiungere cinque obiettivi: la fine delle ostilità, il ritiro israeliano dal Libano, il dispiegamento dell’esercito nel sud del Paese, il rilascio dei prigionieri libanesi e il ritorno degli sfollati nelle proprie case.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, il leader di Hezbollah: "Stop ai colloqui diretti con Israele" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Thousands protest Lebanese prime minister's planned negotiations with Israel Notizie correlate Israele e Libano partecipano ai primi colloqui diretti da più di trent’anniSi è trattato di un raro incontro tra rappresentanti di governi che, tecnicamente, sono in stato di guerra dalla fondazione d’Israele nel 1948. Al Jazeera, 'il Libano chiede colloqui diretti con Israele'Secondo i corrispondenti di Al Jazeera in Libano, il governo di Beirut avrebbe richiesto colloqui diretti con Israele all'indomani dei raid che hanno... Argomenti più discussi: L’INSOSTENIBILE INCONSISTENZA DELLO STATO LIBANESE; La promessa di Hezbollah: L’unica carta che rimane al Libano è la resistenza; Libano in trappola. Gli Usa rassicurano Beirut, nella morsa tra Israele e Hezbollah (di N. Boffa); L’irriducibile di Hezbollah: Resistiamo - Colloquio con Wafiq Safa. #Ue, #Costa: la riapertura immediata dello Stretto di #Hormuz è vitale. Cosa ha detto il presidente del Consiglio europeo a Cipro, dopo un pranzo di lavoro tra l'Ue e i leader di Libano, Siria, Egitto e Giordania - #IranWar? x.com I mercati crollano mentre i piani di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran non portano a nulla, lasciando Trump con un'opzione militare per riaprire lo Stretto di Hormuz - reddit.com reddit Libano, il leader di Hezbollah: Stop ai colloqui diretti con IsraeleIl leader di Hezbollah Naim Kassem chiede al governo del Libano di ritirarsi dai colloqui diretti con Israele previsti nei prossimi giorni a Washington. In ... lapresse.it