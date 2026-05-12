Libano il leader di Hezbollah | Stop ai colloqui diretti con Israele
Il leader di Hezbollah ha annunciato che il Libano dovrebbe sospendere i colloqui diretti con Israele, previsti tra pochi giorni a Washington. Ha invitato il governo libanese a ritirarsi dall’accordo senza fornire ulteriori motivazioni. La decisione arriva in un momento di tensione tra le parti e potrebbe influenzare il percorso dei negoziati in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dal governo libanese.
Il leader di Hezbollah Naim Kassem chiede al governo del Libano di ritirarsi dai colloqui diretti con Israele previsti nei prossimi giorni a Washington. In una lettera indirizzata ai dirigenti del gruppo sciita, Kassem ha definito gli incontri diretti “un vantaggio per Israele e concessioni gratuite da parte dello Stato libanese”, chiedendo invece di puntare su negoziati indiretti. Allo stesso tempo Kassem si è detto disposto a collaborare con il governo libanese per raggiungere cinque obiettivi: la fine delle ostilità, il ritiro israeliano dal Libano, il dispiegamento dell’esercito nel sud del Paese, il rilascio dei prigionieri libanesi e il ritorno degli sfollati nelle proprie case.🔗 Leggi su Lapresse.it
Thousands protest Lebanese prime minister's planned negotiations with Israel
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