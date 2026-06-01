libano continuano gli attacchi israeliani in tutto il sud del paese

Gli attacchi israeliani nel sud del Libano sono proseguiti con intensità, colpendo diverse città della regione. Le forze di terra israeliane hanno continuato a spingersi più in profondità nel territorio libanese. Non sono stati forniti dettagli sulle vittime o sui danni materiali. La situazione resta tesa con operazioni militari in corso. Nessuna parte ha ancora dichiarato ufficialmente la fine degli attacchi.

Ampi attacchi israeliani hanno colpito le città del Libano meridionale mentre le forze di terra continuavano a spingersi più in profondità nel Paese. Alte colonne di fumo si sono sollevate nella città libanese di Arabsalim. Domenica l’esercito israeliano ha affermato che le sue truppe hanno occupato una montagna strategica, sormontata dalla fortezza di Beaufort costruita dai crociati nel sud del Libano, nella più profonda incursione nel Paese in più di un quarto di secolo, nonostante entrambe le parti siano impegnate in colloqui diretti a Washington. La presa ha segnato un importante passo avanti israeliano nell’ultima guerra tra Israele e Hezbollah, iniziata il 2 marzo, quando Hezbollah ha lanciato razzi nel nord di Israele due giorni dopo che Stati Uniti e Israele avevano attaccato l’Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Libano, continuano gli attacchi di Israele - 1Mattina News 28/05/2026

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