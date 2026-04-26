Libano 14 morti negli attacchi israeliani nel sud del Paese

Il ministero della Salute libanese ha comunicato che durante gli attacchi israeliani nel sud del Paese sono state uccise 14 persone. Nonostante la proroga del cessate il fuoco, gli scontri sono continuati, provocando numerosi danni e vittime. La situazione rimane tesa nella regione, con le autorità locali che monitorano da vicino gli sviluppi sul campo.

Il ministero libanese della Salute ha annunciato che gli attacchi israeliani nel sud del Paese hanno causato oggi la morte di 14 persone, nonostante la recente proroga del cessate il fuoco. Tra le vittime figurano due donne e due bambini, ha dichiarato il ministero in un comunicato, aggiungendo che altre 37 persone sono rimaste ferite.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Libano, 14 morti negli attacchi israeliani nel sud del Paese Negosiasi Israel–Lebanon Dimulai Selasa Depan tanpa Hizbullah, Sinyal Damai atau Sekadar Formalitas Notizie correlate Libano, 'salgono a 6 i morti negli attacchi israeliani al sud'É salito a sei morti il bilancio degli attacchi israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco prorogato questa settimana nella guerra... Macerie e devastazione a Tiro, la città nel sud del Libano mira degli attacchi israeliani – VideoMacerie e devastazione dopo un attacco israeliano nella città di Tiro, nel sud del Libano, mentre i soccorritori scavano per salvare vite. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Libano, casco blu francese ucciso. Onu: 'È stato Hezbollah'. Che nega; Israele ha ripreso a colpire il sud del Libano; Libano-Israele, estesa la tregua. La delegazione iraniana attesa a Islamabad. Media Iran, Ghalibaf lascia i negoziati per disaccordi interni; Malaria, in 25 anni evitati 2,3 miliardi di casi e 14 milioni di morti. Libano, 14 morti negli attacchi israeliani nel sud del Paese(ANSA) - BEIRUT, 26 APR - Il ministero libanese della Salute ha annunciato che gli attacchi israeliani nel sud del Paese hanno causato oggi la morte di 14 persone, nonostante la recente proroga del ... altoadige.it Libano, 'salgono a 6 i morti negli attacchi israeliani al sud'É salito a sei morti il bilancio degli attacchi israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco prorogato questa settimana nella guerra tra Israele e il gruppo militante Hezbollah. (ANSA ... ansa.it LIBANO: DRONE HEZBOLLAH INTERCETTATO DA IDF Un drone lanciato da Hezbollah è stato intercettato dall'aviazione militare israeliana sopra un'area del sud del Libano dove sono schierate le truppe dello stato ebraico. Lo ha affermato l'esercito. Le Idf ( - facebook.com facebook Mentre gli occhi del mondo e soprattutto della stampa sono puntati sulla Casa Bianca dopo gli spari all’evento di Trump (nessun ferito), Netanyahu rompe il cessate il fuoco in Libano. Sabato 26 aprile il primo ministro israeliano ha dichiarato di aver dato ordin x.com