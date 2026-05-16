Libano abitazioni distrutte nel sud del Paese dopo gli ultimi attacchi israeliani

Da lapresse.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel sud del Libano, diversi edifici sono stati danneggiati a causa degli attacchi israeliani che hanno colpito la città di Tiro. Le esplosioni hanno causato danni a numerosi immobili, lasciando alcune zone con edifici distrutti o gravemente danneggiati. Non sono state segnalate vittime tra la popolazione civile, ma sono stati registrati danni significativi alle abitazioni e agli edifici pubblici. La situazione rimane tesa e il territorio sotto osservazione internazionale.

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Numerosi edifici sono stati danneggiati nel sud del Libano a seguito degli attacchi israeliani che hanno colpito la città di Tiro. Le riprese hanno mostrato edifici crollati e distruzione diffusa nella città, mentre i residenti controllavano le loro proprietà e i bulldozer lavoravano per rimuovere i detriti dalle strade. Ciò avviene mentre Israele lancia avvertimenti ai residenti di esplosioni in diverse città nel sud del paese, mentre sabato è stata segnalata una nuova ondata di sfollati. L’agenzia ha inoltre riferito di diversi scoppi nei villaggi meridionali dei distretti di Sidone, Nabatiyeh e Tiro. Venerdì, il ministero della Sanità libanese ha dichiarato che tre paramedici sono stati uccisi in un attacco israeliano vicino al villaggio di Harouf. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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