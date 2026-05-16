Libano abitazioni distrutte nel sud del Paese dopo gli ultimi attacchi israeliani

Nel sud del Libano, diversi edifici sono stati danneggiati a causa degli attacchi israeliani che hanno colpito la città di Tiro. Le esplosioni hanno causato danni a numerosi immobili, lasciando alcune zone con edifici distrutti o gravemente danneggiati. Non sono state segnalate vittime tra la popolazione civile, ma sono stati registrati danni significativi alle abitazioni e agli edifici pubblici. La situazione rimane tesa e il territorio sotto osservazione internazionale.

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Numerosi edifici sono stati danneggiati nel sud del Libano a seguito degli attacchi israeliani che hanno colpito la città di Tiro. Le riprese hanno mostrato edifici crollati e distruzione diffusa nella città, mentre i residenti controllavano le loro proprietà e i bulldozer lavoravano per rimuovere i detriti dalle strade. Ciò avviene mentre Israele lancia avvertimenti ai residenti di esplosioni in diverse città nel sud del paese, mentre sabato è stata segnalata una nuova ondata di sfollati. L’agenzia ha inoltre riferito di diversi scoppi nei villaggi meridionali dei distretti di Sidone, Nabatiyeh e Tiro. Venerdì, il ministero della Sanità libanese ha dichiarato che tre paramedici sono stati uccisi in un attacco israeliano vicino al villaggio di Harouf. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, abitazioni distrutte nel sud del Paese dopo gli ultimi attacchi israeliani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Un missile iraniano colpisce la città di Dimona, sede del programma nucleare israeliano Sullo stesso argomento Libano, 14 morti negli attacchi israeliani nel sud del PaeseIl ministero libanese della Salute ha annunciato che gli attacchi israeliani nel sud del Paese hanno causato oggi la morte di 14 persone, nonostante... Libano, gli escavatori rimuovono macerie nel sud di Beirut dopo gli attacchi israelianiGli escavatori nella periferia sud di Beirut hanno iniziato a rimuovere i detriti dopo gli attacchi israeliani. Cnr libanese, 66 località nel sud 'cancellate' da Israele. Distrutte più di 5mila abitazioni, Israele punta a rendere l'area non più abitabile ansa.it/ansamed/it/not… | #ANSAmed #ANSA x.com Libano, abitazioni distrutte nel sud del Paese dopo gli ultimi attacchi israeliani(LaPresse) Numerosi edifici sono stati danneggiati nel sud del Libano a seguito degli attacchi israeliani che hanno colpito la città di Tiro. stream24.ilsole24ore.com Sono un civile libanese rifugiato in una moschea nel sud del Libano mentre i droni israeliani e i bombardamenti continuano all'esterno. Il mio villaggio è stato raso al suolo e occupato nel 2024 AMA reddit In Libano distrutte 5mila abitazioni dalla tregua del 16 aprileLa denuncia del Consiglio nazionale libanese per la ricerca scientifica: altri 5mila edifici sono stati danneggiati lungo la fascia di confine. In tutto le demolizioni ad opera dell'Idf riguarderebber ... avvenire.it