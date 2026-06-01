Un giornalista ha dichiarato in televisione di aver ricevuto una convocazione, durante la quale una persona ha confessato. La notizia ha attirato l’attenzione su nuove possibili evoluzioni nel caso del delitto di Garlasco. Le dichiarazioni sono state fatte durante un programma di approfondimento, ma non sono stati forniti dettagli sulle confessioni o sui contenuti emersi. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e mediatica.

Nuovi elementi di discussione sul caso del delitto di Garlasco. Nelle ultime ore hanno suscitato attenzione alcune dichiarazioni pronunciate in televisione dal giornalista Carmelo Abbate, intervenuto durante una trasmissione di approfondimento. Le sue parole, riportate anche sui social, sono state al centro del dibattito legato all’inchiesta che coinvolge Andrea Sempio. L’omicidio di Chiara Poggi continua a restare un tema di forte interesse pubblico, tra aggiornamenti investigativi, valutazioni tecniche e posizioni contrapposte. In questo quadro si inserisce l’intervento televisivo di Abbate, che ha formulato affermazioni dirette in presenza dell’ex avvocato di Sempio, Massimo Lovati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “L’hanno convocato e ha confessato”. Garlasco, l’annuncio bomba in tv: “Cosa ha detto agli inquirenti”

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