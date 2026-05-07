Noi sapevamo tutto già allora anche gli amici Bomba Garlasco cosa ha detto Stefania Cappa ai pm

Una nuova fase si apre nel caso di Garlasco con le dichiarazioni di Stefania Cappa ai pm, in cui afferma di aver saputo tutto già allora, anche dagli amici. La vicenda, che sembrava ormai conclusa, torna a essere al centro dell’attenzione, alimentando discussioni e curiosità. Le parole della donna hanno riacceso i riflettori su un episodio che ha coinvolto diverse persone e che continua a suscitare interesse pubblico.

La storia di Garlasco torna a farsi sentire come un brivido improvviso: una vicenda che sembrava cristallizzata nel tempo e che invece, oggi, si riaccende a colpi di convocazioni, indiscrezioni e frasi che diventano subito discussione pubblica. Al centro, ancora una volta, l’omicidio di Chiara Poggi e la nuova fase dell’inchiesta della Procura di Pavia. Le giornate del 5 e del 6 maggio segnano un passaggio decisivo nella riapertura del fascicolo. Gli inquirenti chiamano a parlare le gemelle Stefania e Paola Cappa, Marco Poggi e Andrea Sempio, oggi unico indagato nella nuova indagine sull’omicidio avvenuto nell’agosto 2007. Ed è proprio su ciò che emerge da queste audizioni che, nelle ultime ore, si concentra l’attenzione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Noi sapevamo tutto già allora, anche gli amici”. Bomba Garlasco, cosa ha detto Stefania Cappa ai pm NUOVA INTERCETTAZIONE A GARLASCO! Stefania Cappa Di Nuovo COINVOLTA! Notizie correlate Leggi anche: “Cosa si sapeva già allora”. Garlasco, indiscrezioni sulle dichiarazioni di Stefania Cappa ai pm “Salta tutto”. Garlasco, notizia bomba su Stefania CappaCerte storie non restano mai davvero nel passato: riaffiorano a ondate, tra memoria collettiva e nuova attenzione mediatica.