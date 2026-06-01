Durante una trasmissione televisiva, il giornalista Carmelo Abbate ha affermato che una persona coinvolta nel caso di Garlasco avrebbe confessato al momento della convocazione. La dichiarazione si riferisce a un presunto retroscena legato alle indagini in corso, che vedono ancora indagato un uomo. La notizia ha suscitato discussioni tra pubblico e addetti ai lavori, mentre le indagini continuano a essere in corso. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o conferme ufficiali.

Nuovo colpo di scena sul delitto di Garlasco. Mentre l’inchiesta che vede indagato Andrea Sempio continua a far discutere e a dividere opinione pubblica ed esperti, nelle ultime ore a far parlare sono state alcune dichiarazioni pronunciate in televisione dal giornalista Carmelo Abbate. Se quanto sostenuto dovesse trovare conferme, si tratterebbe di una svolta potenzialmente significativa nell’ambito delle indagini. Il caso continua infatti a registrare sviluppi e confronti sempre più accesi. Tra procure, consulenze, strategie difensive e ricostruzioni contrapposte, l’omicidio di Chiara Poggi resta al centro dell’attenzione mediatica a quasi vent’anni dai fatti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Garlasco, il retroscena bomba svelato in tv: “Quando l’hanno convocato ha confessato”

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