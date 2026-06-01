Raheem Sterling, ex giocatore di Manchester City e Chelsea, è stato arrestato giovedì scorso dopo un incidente stradale. È stato fermato con l’accusa di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. La polizia ha eseguito l’arresto e ha portato il calciatore in centrale. La stagione precedente, Sterling era stato vicino a un trasferimento in Italia, ma non ci sono collegamenti ufficiali tra l’incidente e le trattative di mercato.

L’ex Manchester City e Chelsea Raheem Sterling è stato arrestato lo scorso giovedì in seguito a un incidente stradale, con l’accusa di essere sotto effetto di sostanze stupefacenti. Il 31enne si è inoltre rifiutato di sottoporsi al test alcolemico. È stato successivamente rilasciato su cauzione in attesa del proseguimento delle indagini. Durante la scorsa stagione il Napoli si era mostrato interessato a ingaggiarlo, prima che firmasse con il Feyenoord. Sterling è ripartito dal campionato olandese. Si è trasferito in Olanda lo scorso febbraio, dopo aver risolto il suo contratto con il Chelsea. Ha collezionato otto presenze in Eredivisie, con un assist. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - L’ex City e Chelsea Sterling arrestato, la scorsa stagione è stato vicino al Napoli

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