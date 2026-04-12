Il Manchester City ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Chelsea in trasferta, riaprendo così la corsa al titolo in Premier League. La sconfitta dei Blues a Stamford Bridge ha ridotto la distanza tra i Citizens e l’Arsenal, che mantiene il comando della classifica. La lotta per il primo posto si fa più incerta, con entrambe le squadre ancora in corsa per il titolo.

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© Calcionews24.com - Manchester City, si riapre la lotta al titolo: 0-3 pesantissimo al Chelsea e distanza ridotta dall’Arsenal

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