L’ex cava Farina, abbandonata per anni e situata ai margini della città, sta per essere dotata di un impianto fotovoltaico. La trasformazione prevede la sostituzione della vecchia cava con una struttura di pannelli solari. La realizzazione dell’impianto è in fase di definizione e riguarda una vasta area che, fino a poco tempo fa, era lasciata in stato di abbandono. La modifica segna un intervento di riqualificazione dell’area.

L’ampia distesa dell’ex cava Farina, per anni rimasta come una ferita aperta ai margini della città, sta per imboccare una strada nuova. L’Amministrazione comunale ha dato il via libera a un protocollo d’intesa con Bea per trasformare l’area in un polo dedicato alla produzione di energia rinnovabile. L’accordo punta alla realizzazione di un grande impianto fotovoltaico, completo di tutte le infrastrutture necessarie per collegarsi alla rete primaria e generare sia elettricità sia calore. Nel luglio 2022 il Consiglio comunale aveva scelto di costruire una comunità energetica rinnovabile capace di coinvolgere cittadini, imprese e istituzioni locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ex cava Farina cambia pelle: arriva l’impianto fotovoltaico

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