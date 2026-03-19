È stato presentato un esposto alla Regione e al Ministero riguardo al progetto di installare un impianto fotovoltaico flottante nell’ex Cava Belgiardino. La questione riguarda la richiesta di non procedere con questa iniziativa. La discussione si concentra sulla posizione di chi si oppone all’installazione e sulla decisione di avviare azioni ufficiali per bloccare il progetto.

Si è aperto un nuovo fronte sul progetto di impianto fotovoltaico flottante previsto nell’ex Cava Belgiardino. Il consigliere comunale Domenico Ossino (esponente del movimento civico Ama il Tuo Paese) ha infatti annunciato di aver avviato una serie di azioni formali che, secondo quanto dichiarato, avrebbero l’obiettivo di bloccare l’iter autorizzativo dell’intervento. Negli ultimi giorni Ossino ha depositato esposti alla Provincia di Lodi, a Regione Lombardia e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), chiedendo di riesaminare l’intero progetto, che prevede una potenza di circa 10 megawatt all’ora. Contestualmente, è stata inviata una diffida al Parco Adda Sud, chiamato in causa per presunte criticità legate alla valutazione ambientale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "No al fotovoltaico nella cava". Esposti a Regione e Ministero

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