Ex Cava Manzona dopo sette anni di attesa decolla il progetto dell' impianto fotovoltaico galleggiante

Dopo quasi sette anni di attese e con circa 800 mila euro investiti, il progetto di installazione di un impianto fotovoltaico galleggiante nell'ex cava Manzona sembra avvicinarsi alla fase di avvio. Il percorso burocratico e amministrativo che ha accompagnato questa iniziativa sembra concludersi, aprendo la strada alla realizzazione di questa struttura. La conclusione del procedimento rappresenta un passo importante per il progetto, che potrebbe presto vedere la luce.

Quasi sette anni di attesa, già 800 mila euro spesi ma forse, oggi, una svolta. Il lungo iter che ha accompagnato il progetto dell'impianto fotovoltaico galleggiante dell'ex cava Manzona sembra andarsi ufficialmente a chiudere. Il progetto avviato dalla società C.M Solar di Cristiano Vitali nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Un nuovo progetto di impianto fotovoltaico in via dei Condotti, il sindaco: "Scempio paesaggistico""Gli acquedotti medicei e la piana di Asciano sono un bene paesaggistico di enorme valore che va assolutamente tutelato". I proventi dell'impianto fotovoltaico per sistemare il tetto della scuola dell'infanzia di AcquapendenteAd Acquapendente i proventi derivanti dalla compensazione relativa a un impianto fotovoltaico autorizzato sul territorio comunale destinati alla...