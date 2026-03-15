Roma Capitale ha ricevuto per la prima volta il premio di Comune Plastic Free

Roma Capitale ha ottenuto per la prima volta il premio “Comune Plastic Free” durante la quinta edizione dell’iniziativa promossa dalla onlus “Plastic Free”. La direzione scientifica del riconoscimento è affidata al professor Ennio Tasciotti, che dirige lo Human Longevity Program presso l’IRCCS San Raffaele di Roma. La premiazione celebra gli enti che si distinguono nelle azioni contro la plastica monouso.

L'evento si è tenuto sabato 14 marzo al Teatro Olimpico, e ha visto la consegna di riconoscimenti a 141 comuni italiani che si sono distinti per la lotta contro l'abbandono dei rifiuti, la promozione di comportamenti responsabili e una gestione virtuosa del territorio. Anche nel 2026 la regione con il maggior numero di Comuni Plastic Free è l'Abruzzo con 24 amministrazioni, seguita da Sicilia (20), Lombardia e Veneto (12), Campania (11) e Puglia (10). La cerimonia è stata aperta dal sindaco Roberto Gualtieri, che insieme all'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi ha ritirato il premio, consegnato per la prima volta a Roma da quando è stato istituito. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Plastic Free, Picucci: “A Roma premiato il Comune di Benevento”Tempo di lettura: < 1 minuto “Per il quinto anno consecutivo la città di Benevento è Comune Plastic Free”.

Lipomo unico Comune comasco tra i Plastic Free 2026: premio nazionale per le buone pratiche ambientaliIl riconoscimento di Plastic Free Onlus annunciato a Montecitorio: in Lombardia premiati 12 Comuni, con quattro capoluoghi.

Aggiornamenti e notizie su Roma Capitale

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Servizio Civile, orientamento sui progetti di Roma Capitale; Roma Capitale, la riforma slitta a dopo il referendum; Poteri speciali per Roma: la riforma si ferma. Cosa si nasconde dietro l'intesa tra Pd e Fdi; Sito Istituzionale | Borse Io Studio, domande online fino al 13 aprile.

Roma capitale compra 1038 case da Enasarco per 250 milioni. La più grande acquisizione di case popolari negli ultimi decenniSottoscritto il rogito notarile per 336 case popolari e altre 702 saranno acquistate nel 2026 dall’ente previdenziale. Con le 208 già prese dall’Inps e le altre rilevate da privati o in costruzione, ... milanofinanza.it

Roma capitale del lusso, un miliardo di investimenti: in cinque anni 27 alberghi a cinque stelle nuoviUna Capitale sempre più a cinque stelle: tra hotel extralusso e tour operator internazionali, a Roma l’offerta del turismo di altissima qualità è in continua crescita. Dal 2021 ad oggi hanno aperto ... ilmessaggero.it

Roma Capitale facebook