Per la prima volta, la formazione storica dei Litfiba si esibirà sul palco del Concertone di Roma, attirando l'attenzione dei partecipanti. L'edizione 2026, promossa da tre principali sindacati e organizzata da una società specializzata, si svolgerà nel rispetto del tema centrale dedicato al lavoro dignitoso. La manifestazione si terrà in una giornata che celebra il Primo Maggio, con un focus sulle contrattazioni, le nuove tutele e i diritti in un’Italia che si evolve sotto l’influsso dell’intelligenza artificiale.

Tornano ad accendersi i riflettori sul Concerto del Primo Maggio di Roma. L'edizione 2026, promossa da Cgil, Cisl e Uil e organizzata da iCompany, sarà dedicata al tema " Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell' intelligenza artificiale ". I primi artisti annunciati che calcheranno il palco di San Giovanni in Laterano sono i Litfiba, nella storica formazione degli anni '80 con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. Questo ritorno sul palco nasce per celebrare i quarant'anni di " 17 Re " (1986), disco che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano e consacrato la band fiorentina a livello nazionale ed europeo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concertone Roma, per la prima volta sul palco la formazione storica dei Litfiba

La formazione originale dei Litfiba torna con un grande concerto al Porto Antico per i 40 anni di “17 Re”Il 2026 sarà l’anno del ritorno sul palco dei Litfiba degli anni ’80 con la formazione originale: un tour di 20 date in giro per l’Italia per...

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