S kin quality, due parole inglesi che tradotte, significano, letteralmente “qualità della pelle”. Un concetto ben più ampio e globale rispetto al focus su “rughe”, “macchie” o “cedimento”. E anche più contemporaneo. Una pelle può essere giovane eppure apparire spenta e disidratata, oppure, essere ma al contrario risultare luminosa, compatta e vitale. Ne palriamo co Iole Cucinotto, oncologa, medico estetico Agorà e opinion leader Filorga. Lindsay Lohan, i segreti del “miracoloso” ringiovanimento del suo viso X Skin quality: attenzione ai segnali della pelle. «Prima di parlare di trattamenti, bisogna partire da alcune domande semplici», spiega Iole Cucinotto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'età non c'entra. Pelli giovani possono essere stanche e segnate. Altre, più mature, invece, compatte e luminose. È il concetto di "skin quality", e come migliorarlo

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