Il ciclista piemontese ha dichiarato di voler conquistare tre tappe durante la corsa, ma con l'eliminazione delle cronometro il suo obiettivo si sposta sulle tappe in linea. Dopo aver vinto la cronometro, ha raggiunto un totale di nove vittorie al Giro e ora punta a segnare il decimo successo. Con la prova contro il tempo eliminata, le sue possibilità si concentrano sulle fughe e sugli attacchi nelle tappe di montagna. La corsa prosegue con questa nuova prospettiva per il corridore.

E una, viene da dire a proposito della vittoria di Filippo Ganna nella decima tappa del Giro d’Italia, una prova contro il tempo disegnata per lui che ha letteralmente dominato. Ma come lui stesso aveva spiegato alla Gazzetta alla vigilia, l’obiettivo che ha è più grande: “Di tappe ne vorrei vincere tre, per arrivare a quota 10 in carriera al Giro. È una cosa che ho in testa da un po’ di tempo, non sarà facile ma spero di riuscirci”. Ma quali sono le occasioni per il 29enne piemontese della Netcompany-Ineos, visto che di cronometro non ce ne sono più e che ovviamente non potrà essere competitivo nelle frazioni di alta montagna? La... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ganna: "Di tappe ne vorrei vincere tre". Ma senza più crono quali possono essere le altre due?

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Adesso tocca a Ganna: "Basta pensieri negativi. Ho in testa la crono, ma di tappe ne voglio 3"Non si è mai tirato indietro, nel bene e nel male, e di certo non ha intenzione di cominciare adesso.

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Le prime 40 vittorie di Ganna - l'80% sono a cronometro (32) - il 50% in Italia (20) - il 47,5% nel World-Tour (19) - il 25% sono tappe nei GT (10) - il 20% sono tappe al Giro (8) - il 15% titoli nazionali a crono (6) #Giro109 x.com

Ganna: Di tappe ne vorrei vincere tre. Ma senza più crono quali possono essere le altre due?Il trionfo nella cronometro sblocca il campione piemontese, che punta a quota dieci trionfi al Giro. Senza più prove contro il tempo, l'assalto alla storia passa dalle fughe. Ecco dove può vincere ... gazzetta.it

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