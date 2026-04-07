Cancella le imperfezioni la stanchezza e anche i segni dell' età | il correttore in pochi tocchi è il migliore amico make up per le pelli mature

Il correttore rappresenta un alleato importante nel trucco quotidiano, in grado di coprire imperfezioni, segni di stanchezza e tracce del tempo sulla pelle. È uno strumento che molte donne con pelle matura trovano utile per valorizzare il viso e migliorare l’aspetto complessivo. La sua applicazione richiede pochi tocchi e può fare la differenza nell’effetto finale del trucco, rendendo più uniforme e fresco il viso.

I correttori make up sono le bacchette magiche che ognuna dovrebbe avere nel proprio beauty case, soprattutto dopo i 50 anni. Cancellano segni di stanchezza e rossori, attenuano borse e occhiaie, ravviano il colorito e lo uniformano. Il tutto senza depositare il prodotto nelle linee delle rughe, se si sceglie la giusta formulazione. Ma come orientarsi nell’ampia gamma di proposte? Tutti i segreti per un trucco naturale e luminoso dopo i 60 anni X Leggi anche › Bella Hadid è la prima Beauty Global Ambassador Prada. Per un nuovo “feticcio” make up Correttori dopo i 50 anni, quali scegliere. Qualche mese fa la make up artist Katie Jane Hughes, che si occupa nel make up di molte celebrities, su TikTok ha esordito dicendo «Non avrete più bisogno del fondotinta, basta il correttore». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Cancella le imperfezioni, la stanchezza e anche i segni dell'età: il correttore, in pochi tocchi, è il migliore amico make up per le pelli mature Leggi anche: Non tutte le pelli mature sono uguali: guida alla scelta del fondotinta Leggi anche: Neri, ma non solo, i mascara sono il pezzo make up su cui investire ad ogni età. Le nuove formule (anche trasparenti) da provare