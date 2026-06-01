L’età che avanza e che conta

Un nuovo studio evidenzia come l’età avanzata comporti numerosi cambiamenti nella vita delle persone. La ricerca si concentra sulle trasformazioni fisiche e psicologiche che accompagnano gli anni successivi alla mezza età. Sono stati analizzati aspetti come il deterioramento delle capacità motorie e le variazioni nell’umore. I risultati mostrano come la vecchiaia richieda un’attenzione specifica per il benessere complessivo, con particolare attenzione agli aspetti mentali e fisici.

La vecchiaia è una fase della vita ricca di cambiamenti, che merita un'attenzione particolare, anche dal punto di vista psicologico. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Federica Gottardi, specializzata in geropsicologia. Quando inizia la vecchiaia? La risposta non è semplice perché l’invecchiamento non è un fatto cronologico, bensì un fenomeno multidimensionale, che coinvolge il corpo, i sensi, le relazioni, l’identità e naturalmente, la mente. In questa puntata ne abbiamo parlato con la dottoressa Federica Gottardi, psicologa, psicoterapeuta specializzata in geropsicologia, per capire meglio cosa succede nella nostra mente quando gli anni iniziano a diventare un bel po’, ma i cambiamenti da affrontare restano tanti, spesso sorprendenti, e non sempre è colpa dell’età. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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