Marco Bocci | L'età che avanza? Nessuna angoscia Non passo il tempo a specchiarmi conosco i miei difetti

Marco Bocci si avvicina ai 48 anni e in un'intervista ha commentato il suo atteggiamento verso il passare del tempo e la cura dell'aspetto personale. Ha dichiarato di non dedicare molto tempo a guardarsi allo specchio e ha affermato di conoscere i propri difetti senza provare angoscia per l'età che avanza. La sua riflessione si concentra sul modo in cui affronta il mutare del corpo e dell'immagine.

Marco Bocci festeggerà 48 anni ad agosto. In un'intervista ha parlato del suo rapporto con la bellezza e con il tempo che passa: "Non passo ore a specchiarmi".🔗 Leggi su Fanpage.it

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Chi è Marco Bocci, tutto sull’attore umbro: età, vita privata, malattia e carrieraMarco Bocci è un noto attore di cinema, teatro e Tv, nonché regista, sceneggiatore e autore. Vediamo insieme di conoscerlo meglio, è sposato? Ha figli? novella2000.it

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Comunque rivedere Marco Bocci e Giulia Michelini insieme ad Amici mi ha fatto sognare Ed è subito SQUADRA ANTIMAFIA - facebook.com facebook

Marco Bocci ospite della settima puntata del Serale di #Amici25! Ci vediamo sabato 2 maggio in prima serata su Canale 5 x.com