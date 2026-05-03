Secondo alcuni studi, affrontare l'invecchiamento con un atteggiamento positivo può influenzare i comportamenti quotidiani, portando a miglioramenti sulla salute. Gli esperti sottolineano che mantenere un'ottica ottimista aiuta a adottare abitudini più sane e a vivere con maggiore serenità. L'idea che l'età non sia una malattia viene condivisa da molti ricercatori, che evidenziano come il pensiero positivo possa essere un elemento chiave nel processo di invecchiamento.

La stessa Levy, che ha studiato le convinzioni sull'età e il loro impatto sulla salute per gran parte della sua carriera, è rimasta sorpresa dall'entità dei benefici derivanti da un atteggiamento positivo. «Molti di noi hanno esempi simili nella propria vita o possono indicare persone che mostrano miglioramenti in età avanzata; tuttavia, tendiamo sempre a classificarle come eccezioni o casi esemplari», ha detto la studiosa. Com'è stato eseguito lo studio Nello studio Levy-Slade, il 44% dei partecipanti ha effettivamente mostrato miglioramenti nella velocità di deambulazione e nelle funzioni cognitive nel corso degli otto anni di follow-up.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Invecchiare bene: il segreto sta nel «pensiero positivo». Chi vive l'età che avanza con ottimismo adotta comportamenti che migliorano la salute

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