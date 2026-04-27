Pioggia e rovesci in arrivo in Friuli ma per il primo maggio torna il bel tempo

Nelle prossime ore, il Friuli sarà interessato da pioggia e rovesci. Tuttavia, per il giorno del Primo Maggio, le previsioni indicano un miglioramento con sole e un aumento delle temperature su tutta la regione.

Maltempo in arrivo in Friuli, ma per il Primo Maggio è atteso il sole con una crescita delle temperature su tutta la Regione. Secondo quanto riportato da Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, già dai primi giorni della settimana l’anticiclone subirà un certo indebolimento in corrispondenza.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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