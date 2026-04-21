Nelle ultime ore, l’Emilia Romagna ha registrato pioggia e grandine in diverse aree della regione. Le condizioni meteo avverse hanno interessato vari territori, causando disagi e rallentamenti. Sono stati segnalati danni a coltivazioni e alcune strade sono state temporaneamente chiuse per la messa in sicurezza. Le previsioni indicano un miglioramento del tempo e temperature che torneranno a salire fino a circa 25 gradi nei prossimi giorni.

Bologna, 21 aprile 2026 – Non solo pioggia ma anche grandine. Nelle ultime ore il maltempo si è abbattuto in molte zone dell’ Emilia Romagna. Per la giornata di oggi 21 aprile è stata anche diramata un’ allerta gialla proprio per i temporali previsti in tutta la regione. Nelle prime ore della mattinata si sono registrati rovesci tra Russi, Barisano e Longana, tra Ravennate e Forlivese.Temporali anche sulla pianura tra Reggio Emilia, Modena e Bologna. Pioggia forte a metà mattinata anche a Cesenatico, nel Ravennate (da Faenza a Solarolo) e Rimini. Le precipitazioni arrivano da Nord Ovest: aumentano i rovesci e durante le prossime ore si concentreranno sulle pianure centro orientali e costa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grandine e temporali in Emilia Romagna, le zone colpite: quando torna il bel tempo, attesi 25 gradi

Notizie correlate

Leggi anche: Meteo Emilia-Romagna: cambia tutto. “Temporali brevi ma intensi”. Ecco quando e le zone più colpite

Leggi anche: Maltempo in Emilia Romagna oggi, neve e vento forte: le zone più colpite

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Maltempo, notte di tempesta in Emilia Romagna: grandine e vento forte colpiscono la pianura tra Modena e Bologna | FOTO; Allerta meteo oggi in 8 regioni, dove colpirà il maltempo con grandine e temporali; Allerta gialla in 9 regioni da domani: torna il maltempo, tra temporali, grandine e corsi d’acqua sotto osservazione; Maltempo, allerta meteo gialla oggi 13 aprile 2026 per temporali: le regioni colpite.

Notte di maltempo in Emilia-Romagna: grandine e temporali tra Modena e Bologna, strade imbiancateNotte di forte maltempo in Emilia-Romagna, con temporali e grandinate tra Modenese e Bolognese. I fenomeni più intensi tra Ravarino, San Prospero e San Giovanni in Persiceto. Piogge diffuse anche su R ... fanpage.it

Grandine e temporali in Emilia Romagna, le zone colpite: quando torna il bel tempo, attesi 25 gradiBologna, 21 aprile 2026 – Non solo pioggia ma anche grandine. Nelle ultime ore il maltempo si è abbattuto in molte zone dell’Emilia Romagna. Per la giornata di oggi 21 aprile è stata anche diramata un ... ilrestodelcarlino.it

San Marino, Taekwondo. Interregionale Emilia Romagna, quante medaglie: ben due ori – (dal Serenissima Sera) facebook

Domani l’atmosfera si accende davvero. Tra stanotte e domani mattina il maltempo colpirà il Nord Italia con piogge e rovesci su Lombardia meridionale, Piemonte, Veneto occidentale, Emilia-Romagna, Levante ligure e con fenomeni sparsi anche su Toscana x.com