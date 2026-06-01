Da oggi, primo giugno, inizia l'estate meteorologica con condizioni di maltempo su Nord-Est e zone interne del Centro. Sono previsti acquazzoni e temporali sparsi, accompagnati da nubifragi e raffiche di vento. La perturbazione interessa anche altre aree del paese, causando precipitazioni intense e temporanee interruzioni al traffico. Le previsioni indicano che il maltempo continuerà almeno fino a metà settimana.

Da oggi, primo giugno, inizia l'estate meteorologica e lo fa con condizioni meteo instabili su regioni di Nord-Est e zone interne del Centro, con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Per la Festa della Repubblica una saccatura più strutturata si muoverà sull'Europa centrale interessando anche parte della nostra Penisola. Il maltempo è in arrivo soprattutto al Nord dove non mancheranno piogge e temporali intensi, localmente anche a carattere di nubifragio specie su Piemonte, Lombardia e Triveneto. Instabilità in aumento anche al Centro con fenomeni soprattutto su Toscana, Umbria e Marche. Generalmente più a riparo il Sud dove si avranno solo qualche acquazzone pomeridiano sulle zone interne. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - L'estate inizia col maltempo: temporali e nubifragi per il ponte del 2 giugno

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