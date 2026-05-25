Meteo l' estate bussa alle porte | ponte del 2 giugno col bel tempo a Palermo

Da palermotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Previsioni meteo per la Sicilia indicano condizioni stabili e soleggiate per tutta la settimana, inclusi i giorni del ponte del 2 giugno. Il tempo è caratterizzato da assenza di pioggia e temperature in aumento, segnalando l’arrivo dell’estate. Le condizioni atmosferiche sono favorevoli per attività all’aperto e spostamenti nella regione.

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Bel tempo in Sicilia, l'estate bussa alle porte. Ci aspettano condizioni meteo stabili e in prevalenza soleggiate per tutta la settimana e per il ponte del 2 giugno. Le temperature in aumento, caleranno un po' solo nel weekend ma in un contesto climatico nel complesso gradevole. Sono le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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