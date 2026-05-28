Meteo l' estate bussa alle porte di Reggio Calabria | verso il ponte del 2 giugno col bel tempo

Il tempo in Calabria si mantiene soleggiato e stabile, con temperature in aumento in vista del ponte del 2 giugno. L’anticiclone domina sulla regione, garantendo giornate di bel tempo. Tuttavia, nel pomeriggio, correnti più fresche in quota potrebbero provocare temporali isolati sulle zone interne. Le condizioni meteorologiche sono favorevoli per il fine settimana di inizio giugno, con poche variazioni previste nel corso dei prossimi giorni.

L’anticiclone continua a proteggere gran parte dell’Italia e dell’Europa, ma correnti relativamente più fresche in quota potranno favorire qualche episodio temporalesco pomeridiano sulle aree interne della Calabria. Il clima resterà comunque piuttosto caldo, specie tra Valle del Crati e versanti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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