L’estate appena cominciata è già finita | le previsioni meteo per i prossimi giorni

Le previsioni meteo indicano che l’estate meteorologica, iniziata a giugno, si concluderà entro pochi giorni. Le temperature rimarranno basse e le piogge frequenti, segnando una fine anticipata della stagione calda. Le condizioni climatiche sono state caratterizzate da temperature inferiori alla media e piogge che hanno interessato molte regioni. Non sono previste ondate di caldo significative nei prossimi giorni, confermando l’anticipata conclusione dell’estate meteorologica.

Parafrasando la Canzone per te di Sergio Endrigo, si potrebbe dire che l’estate (meteorologica) appena cominciata, è – quasi – già finita. Perché il meteo dei prossimi giorni va “in controtendenza rispetto al mese di maggio e propone scenari instabili e più freschi per l’Italia, anche se non. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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