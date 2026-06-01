L’estate appena cominciata è già finita | le previsioni meteo per i prossimi giorni

Da ternitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le previsioni meteo indicano che l’estate meteorologica, iniziata a giugno, si concluderà entro pochi giorni. Le temperature rimarranno basse e le piogge frequenti, segnando una fine anticipata della stagione calda. Le condizioni climatiche sono state caratterizzate da temperature inferiori alla media e piogge che hanno interessato molte regioni. Non sono previste ondate di caldo significative nei prossimi giorni, confermando l’anticipata conclusione dell’estate meteorologica.

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Parafrasando la Canzone per te di Sergio Endrigo, si potrebbe dire che l’estate (meteorologica) appena cominciata, è – quasi – già finita. Perché il meteo dei prossimi giorni va “in controtendenza rispetto al mese di maggio e propone scenari instabili e più freschi per l’Italia, anche se non. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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