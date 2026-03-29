meteo freddo e vento anche nei prossimi giorni le previsioni

Le previsioni meteorologiche indicano che nei prossimi giorni le condizioni di freddo e vento continueranno su tutta la regione. La recente perturbazione ha provocato un calo delle temperature e ha portato neve in alcune zone montuose e collinari. Le condizioni di maltempo sono state accompagnate da vento intenso, che ha interessato l’intera area.

In Umbria si prospettano ancora giornate all'insegna del freddo e del vento. La perturbazione delle scorse ore ha fatto registrare un sensibile calo termico con vento e freddo su tutta la regione dove è tornata anche la neve che, nei giorni scorsi, ha imbiancato alcune zone montuose e collinari della regione, dai Sibillini all'Altotevere. Come sottolineato da Perugia Meteo, in particolare "La zona dei Sibillini vedrà cumulate importanti che andranno a sommarsi alla neve già caduta nei giorni scorsi con precipitazioni che potranno scendere nei fondo valle esposti a est sul versante marchigiano". Sulla nostra regione "questa configurazione sarà favorevole alle precipitazioni solo lungo la dorsale appenninica e relative zone pedemontane con fenomeni molto scarsi o assenti sui settori centro-occidentali dell'Umbria". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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#meteo Buongiorno dalla redazione della TGR. Oggi il cielo sarà molto nuvoloso a nord mentre a sud ci saranno delle schiarite. Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà a diminuire anche a nord. Venti da nord in rafforzamento. Temperature massime tra 6° e 15°. x.com