Meteo Roma settimana di forte vento e da mercoledì freddo | le previsioni meteo dei prossimi giorni

Questa settimana a Roma si prevede un cambiamento nelle condizioni atmosferiche con un miglioramento iniziale, oggi caratterizzato da ampie schiarite e temperature che raggiungono i 19 gradi. A partire da mercoledì, è previsto un forte vento e un calo delle temperature, accompagnati da clima più freddo. Le previsioni indicano quindi una variazione significativa nel tempo nei prossimi giorni.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per la settimana registrano un miglioramento, oggi ampie schiarite e temperature fino a 19 gradi, da mercoledì forte vento e freddo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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